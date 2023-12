Snow Volley Lieu-dit Les Rangs (Station des Fourgs) Les Fourgs Catégories d’Évènement: Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 09:00:00

fin : 2024-01-14 17:00:00 . Venez découvrir le snow volley : de la neige, du volley, du fun.

Au programme : découverte de la pratique, oppositions et activités.

Espace détente, buvette et restauration sur place. .

Lieu-dit Les Rangs (Station des Fourgs)

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

