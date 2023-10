TRACKDAY au Mas du Clos Park Circuit Lieu-dit Les Puids Saint-Avit-de-Tardes, 26 novembre 2023, Saint-Avit-de-Tardes.

Saint-Avit-de-Tardes,Creuse

Inscrivez-vous à notre Track Day pour rouler avec votre voiture lors d’une journée de roulage en Open Pit Lane avec un nombre de voitures limité.

Profitez d’un maximum de plaisir dans une ambiance conviviale.

2 groupes de roulage.

TARIFS

– Format 1 session (1 session de 30 minutes) : 60€

– Format journée (7 sessions de 30 minutes) : 250€

– Demi-journée matin 3 sessions de 30 minutes) : 130€

– Demi-journée après-midi (4 sessions de 30 minutes) : 160€.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:30:00. .

Lieu-dit Les Puids

Saint-Avit-de-Tardes 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sign up for our Track Day and drive your car on a limited number of Open Pit Lane days.

Enjoy maximum fun in a friendly atmosphere.

2 driving groups.

RATES

– 1 session (1 session of 30 minutes): 60?

– Full day (7 sessions of 30 minutes): 250?

– Half-day morning (3 sessions of 30 minutes): 130?

– Half-day afternoon (4 sessions of 30 minutes): 160?

Apúntate a nuestro Track Day y llévate tu coche a pasar un día de conducción Open Pit Lane con un número limitado de coches.

Disfruta de la máxima diversión en un ambiente agradable.

2 grupos de conducción.

TARIFAS

– 1 sesión (1 sesión de 30 minutos): 60

– Jornada completa (7 sesiones de 30 minutos): 250?

– Media jornada por la mañana (3 sesiones de 30 minutos): 130?

– Media jornada por la tarde (4 sesiones de 30 minutos): 160?

Melden Sie sich für unseren Track Day an und fahren Sie mit Ihrem Auto an einem Tag auf der Open Pit Lane mit einer begrenzten Anzahl an Autos.

Genießen Sie maximalen Fahrspaß in einer freundlichen Atmosphäre.

2 Gruppen von Fahrern.

PREISE

– Format 1 Sitzung (1 Sitzung von 30 Minuten): 60?

– Tagesformat (7 Sitzungen à 30 Minuten): 250?

– Halber Tag am Vormittag (3 Sitzungen à 30 Minuten): 130?

– Halber Tag nachmittags (4 Sitzungen à 30 Minuten): 160?

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Aubusson-Felletin