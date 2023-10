TRACK DAY au Mas du Clos Park Circuit Lieu-dit Les Puids Saint-Avit-de-Tardes, 22 octobre 2023, Saint-Avit-de-Tardes.

Saint-Avit-de-Tardes,Creuse

Inscrivez-vous à notre Track Day pour rouler avec votre voiture lors d’une journée de roulage en Open Pit Lane avec un nombre de voitures limité.

Profitez ainsi de 6h30 de roulage sur la journée (9h/12h puis 14h/17h30) pour un maximum de plaisir dans une ambiance conviviale.

Programme de la journée :

· 8h00 : Accueil des participants et contrôle sonométrique

· 8h30 : Briefing de sécurité (Briefing obligatoire)

· 9h – 12h : Roulage

· 12h – 14h : Pause déjeuner (non incluse)

· 14h – 18h : Roulage

TARIFS

– format demi-journée 180€

– format journée complète 250€.

Lieu-dit Les Puids

Saint-Avit-de-Tardes 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Sign up for our Track Day and drive your car on a limited number of Open Pit Lane days.

Enjoy 6h30 of driving time over the course of the day (9am/12pm then 2pm/17.30pm) for maximum pleasure in a friendly atmosphere.

Schedule for the day:

– 8:00 am: Welcome and sound check

– 8:30 am: Safety briefing (mandatory)

– 9 a.m. to 12 p.m.: Ride

– 12h ? 14h : Lunch break (not included)

– 14h ? 18h : Ride

RATES

– half-day format 180?

– full day 250?

Apúntate a nuestro Track Day y llévate tu coche a pasar un día de conducción Open Pit Lane con un número limitado de coches.

Disfruta de 6 horas y media de conducción a lo largo del día (9.00 h/12.00 h y 14.00 h/17.30 h) para divertirte al máximo en un ambiente agradable.

Programa del día

– 8.00 h: Bienvenida y prueba de sonido

– 8.30 h: briefing de seguridad (obligatorio)

– 9h a 12h: Ruta

– 12h a 14h: Pausa para comer (no incluida)

– 14h a 18h: Recorrido

PRECIOS

– media jornada 180?

– día completo 250?

Melden Sie sich für unseren Track Day an und fahren Sie mit Ihrem Auto an einem Tag auf der Open Pit Lane mit einer begrenzten Anzahl an Autos.

Sie können den ganzen Tag über 6,5 Stunden lang fahren (9:00/12:00 Uhr und 14:00/17:30 Uhr) und dabei viel Spaß in einer freundlichen Atmosphäre haben.

Programm des Tages :

– 8.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer und sonometrische Kontrolle

– 8.30 Uhr: Sicherheitsbriefing (Briefing obligatorisch)

– 9h ? 12h: Einrollen

– 12h ? 14h: Mittagspause (nicht inbegriffen)

– 14h ? 18h: Einrollen

PREISE

– halbtagsformat 180?

– ganzer Tag 250?

