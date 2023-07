BALL-TRAP Lieu-dit « Les Plos », route de Caux. Fontès, 16 juillet 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

La diane Fontès-Nizas organise une journée de ball-trap.

Inscriptions ouvertes dès 8h.

Planches libres récompensées. L’après-midi, concours tireurs. Cartouches libres. Nombreux lots.

Toute la journée, buvette et restauration sur place.

Ouvert à tous. Assurance obligatoire..

2023-07-16 09:00:00 fin : 2023-07-16 18:00:00. .

Lieu-dit « Les Plos », route de Caux.

Fontès 34320 Hérault Occitanie



The Fontès-Nizas diane organizes a day of ball-trap.

Registration opens at 8am.

Free boards rewarded. Afternoon shooting competition. Free cartridges. Numerous prizes.

All day long, refreshments and catering on site.

Open to all. Insurance compulsory.

La diane Fontès-Nizas organiza una jornada de pelota-trampa.

La inscripción se abre a las 8 de la mañana.

Recompensa de tablas gratuitas. Por la tarde, competición de tiro. Cartuchos gratuitos. Numerosos premios.

Durante todo el día, bar y restaurante.

Abierto a todos. Seguro obligatorio.

Die Diana Fontès-Nizas organisiert einen Tag des Tontaubenschießens.

Anmeldungen sind ab 8 Uhr möglich.

Freie Bretter werden belohnt. Am Nachmittag Wettkampf der Schützen. Es werden freie Patronen verwendet. Zahlreiche Preise.

Den ganzen Tag über Snacks und Getränke vor Ort.

Offen für alle. Versicherung ist Pflicht.

