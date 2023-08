FASCINANT WEEK-END – PARCOURS SAVEURS AUX OLLIEUX ROMANIS Lieu-dit Les Olieux Montséret, 21 octobre 2023, Montséret.

Montséret,Aude

C’est un lieu magique, niché au cœur des Corbières. La vue est magnifique, le lieu authentique, le château Ollieux Romanis vous accueille le temps d’un fascinant week-end entre pins et garrigues, entre saveurs et barriques.

Réservez votre voyage sensoriel avec au programme la visite des vignes, du chai à barrique, une dégustation des vins durant leurs élaborations, animée par les œnologues du domaine et terminez sur une note de plaisir gourmand au Restaurant des Ollieux avec un repas de produits locaux et de saison.

Plusieurs créneaux horaires possibles pour la visite :

10h – 11h30

11h – 12h30

12h – 13h30

Pensez à réserver..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 15:30:00. EUR.

Lieu-dit Les Olieux

Montséret 11200 Aude Occitanie



It’s a magical place, nestled in the heart of the Corbières. With its magnificent views and authentic setting, Château Ollieux Romanis welcomes you for a fascinating weekend between pine trees and garrigue, flavors and barrels.

Book your sensory journey with a visit to the vineyards, the barrel cellar, a tasting of the wines as they are made, led by the estate?s ?nologists, and end on a note of gourmet pleasure at the Restaurant des Ollieux with a meal of local, seasonal produce.

Several time slots are available for the visit:

10h ? 11h30

11h ? 12h30

12h ? 13h30

Please make a reservation.

Es un lugar mágico, enclavado en el corazón de las Corbières. Con sus magníficas vistas y su entorno auténtico, el Château Ollieux Romanis le da la bienvenida para un fin de semana fascinante entre pinos y garrigas, entre sabores y barricas.

Reserve su viaje sensorial con una visita a los viñedos, la bodega de barricas, una degustación de los vinos en el momento de su elaboración, dirigida por los nólogos de la propiedad, y termine con una nota de placer gastronómico en el Restaurant des Ollieux con una comida a base de productos locales de temporada.

Hay varios horarios posibles para la visita:

10h ? 11h30

de 11h a 12h30

12h a 13h30

No olvide reservar.

Es ist ein magischer Ort, eingebettet im Herzen der Corbières. Das Schloss Ollieux Romanis empfängt Sie für ein faszinierendes Wochenende zwischen Pinien und Garrigues, zwischen Aromen und Fässern.

Buchen Sie Ihre sensorische Reise mit einer Besichtigung der Weinberge, des Barriquekellers, einer Weinprobe während der Herstellung, die von den Experten des Weinguts geleitet wird, und beenden Sie Ihre Reise mit einem Gourmetvergnügen im Restaurant des Ollieux mit einer Mahlzeit aus lokalen und saisonalen Produkten.

Für die Besichtigung sind mehrere Zeitfenster möglich:

10h ? 11h30

11h ? 12h30

12h ? 13h30

Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois