ODYSSÉES, UN QUINTETTE VOCAL Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée, 11 juillet 2023, Loir en Vallée.

Loir en Vallée,Sarthe

Un concert de l’Académie des jeunes compositrices et compositeurs de l’Ensemble Offrandes.

2023-07-11

Lieu-dit Les Moulins de Paillard

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire



A concert by Ensemble Offrandes’ Academy of Young Composers

Concierto de la Academia de Jóvenes Compositores del Ensemble Offrandes

Ein Konzert der Akademie für junge Komponistinnen und Komponisten des Ensemble Offrandes

