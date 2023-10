Visit’Ô Lim – Visite à la Forge des Centaures Lieu-dit Les Landes Blanzac, 26 octobre 2023, Blanzac.

Blanzac,Haute-Vienne

Découvrez le métier de forgeron avec Alison qui vous accueille pour une démonstration à la forge des Centaures. Une promenade le long d’un parcours pédagogique vous en dira plus sur la faune existante autour de la forge. Un livret jeu vous permettra de jouer en famille ou entre amis pendant la visite. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

Lieu-dit Les Landes Parking accueil camping cars

Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the craft of blacksmithing with Alison, who welcomes you for a demonstration at the Forge des Centaures. A walk along an educational trail will tell you more about the wildlife around the forge. A game booklet lets you play with family and friends during the visit. Ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult. Registration required.

Descubra el arte de la herrería con Alison, que le dará la bienvenida para una demostración en la forja de Centaures. Un paseo por un sendero didáctico le permitirá conocer mejor la fauna y la flora de los alrededores de la ferrería. Un cuaderno de juegos le permitirá jugar con su familia o amigos durante la visita. Para niños a partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie den Beruf des Schmieds mit Alison, die Sie zu einer Vorführung in der Schmiede der Zentauren empfängt. Bei einem Spaziergang entlang eines Lehrpfades erfahren Sie mehr über die Tierwelt, die rund um die Schmiede existiert. Ein Spielheft ermöglicht es Ihnen, während des Besuchs mit der Familie oder mit Freunden zu spielen. Ab 7 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays du Haut Limousin