LE DEVENIR DE NOS DECHETS / VISITE DU COMPLEXE SECHE Lieu-dit Les Hêtres Changé, 13 décembre 2023 13:30, Changé.

Changé,Mayenne

Le service prévention des déchets de Laval Agglo vous propose de découvrir » Le devenir de nos déchets : visite du Complexe Séché « ..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:30:00. .

Laval Agglo’s waste prevention department invites you to discover « The future of our waste: a visit to the Complexe Séché ».

El departamento de prevención de residuos de Laval Agglo le invita a descubrir « Qué ocurre con nuestros residuos: una visita al Complejo Séché ».

Die Abteilung für Abfallvermeidung von Laval Agglo lädt Sie ein, « Le devenir de nos déchets: visite du Complexe Séché » (Die Zukunft unserer Abfälle: Besichtigung des Séché-Komplexes) zu entdecken.

