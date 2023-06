Festival Rire d’Amour Lieu dit Les guillons Lusigny, 3 juillet 2023, Lusigny.

Lusigny,Allier

Cultivons l’amour et le rire, développons ensemble notre puissance pour inventer demain : c’est sur ce thème que nous lançons la 1ère édition du festival Rire d’Amour qui se tiendra du 28 au 30 juillet au Port de Terre (Lusigny – 03)..

2023-07-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-30 00:00:00. .

Lieu dit Les guillons Port de Terre

Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s cultivate love and laughter, and develop together our power to invent tomorrow: this is the theme we’re launching the 1st edition of the Rire d’Amour festival, to be held from July 28 to 30 at Port de Terre (Lusigny – 03).

Cultivemos el amor y la risa, desarrollando juntos nuestro poder para inventar el mañana: éste es el tema con el que lanzamos la 1ª edición del festival Rire d’Amour, que se celebrará del 28 al 30 de julio en Port de Terre (Lusigny – 03).

Lasst uns die Liebe und das Lachen kultivieren und gemeinsam unsere Kraft entwickeln, um das Morgen zu erfinden: Unter diesem Motto starten wir die 1. Ausgabe des Festivals Rire d’Amour, das vom 28. bis 30. Juli im Port de Terre (Lusigny – 03) stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région