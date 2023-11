NOËL AU DOMAINE DES GÉNAUDIÈRES Lieu-dit Les Genaudières Le Cellier, 9 décembre 2023, Le Cellier.

Le Cellier,Loire-Atlantique

Le domaine des Génaudières invite, pour les fêtes de Noël, 2 créatrices à venir exposer leur travail. Elles seront accueillies à tour de rôle les samedis 9 et 16 décembre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Lieu-dit Les Genaudières

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For Christmas, the Domaine des Génaudières is inviting 2 artists to come and exhibit their work. They will take turns on Saturdays December 9 and 16.

Para Navidad, el Domaine des Génaudières invita a 2 artistas a venir a exponer sus obras. Serán recibidos por turnos los sábados 9 y 16 de diciembre.

Die Domaine des Génaudières lädt in der Weihnachtszeit 2 Designerinnen ein, ihre Arbeiten auszustellen. Sie werden abwechselnd an den Samstagen 9. und 16. Dezember empfangen.

