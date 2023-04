Marché de Noël à la ferme Allain Lieu-dit Les Gages Champ-Haut Champ-Haut Catégories d’Évènement: Champ-Haut

Orne

Marché de Noël à la ferme Allain Lieu-dit Les Gages, 23 décembre 2023, Champ-Haut Champ-Haut. Champ-Haut ,Orne , Champ-Haut Marché de Noël à la ferme Allain Ferme Allain Lieu-dit Les Gages Champ-Haut Orne Lieu-dit Les Gages Ferme Allain

2023-12-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-12-23 19:00:00 19:00:00

Lieu-dit Les Gages Ferme Allain

Champ-Haut

Orne Champ-Haut . Venez passer un bon moment à la Ferme Allain en compagnie du Père Noël.

Au programme : marché de produits locaux, animations enfants, mini ferme, buvette et tombola.

Sans réservation.

Tout public. Venez passer un bon moment à la Ferme Allain en compagnie du Père Noël.

Au programme : marché de produits locaux, animations enfants, mini ferme, buvette et tombola.

Sans réservation.

Tout public. contact.gaec.allain@gmail.com +33 6 45 81 77 15 Freepik

Lieu-dit Les Gages Ferme Allain Champ-Haut

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Champ-Haut, Orne Autres Lieu Champ-Haut Adresse Champ-Haut Orne Lieu-dit Les Gages Ferme Allain Ville Champ-Haut Champ-Haut Departement Orne Tarif Lieu Ville Lieu-dit Les Gages Ferme Allain Champ-Haut

Champ-Haut Champ-Haut Champ-Haut Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champ-haut champ-haut/

Marché de Noël à la ferme Allain Lieu-dit Les Gages 2023-12-23 was last modified: by Marché de Noël à la ferme Allain Lieu-dit Les Gages Champ-Haut 23 décembre 2023 Champ-Haut Ferme Allain Lieu-dit Les Gages Champ-Haut Orne Lieu-dit Les Gages Champ-Haut Orne

Champ-Haut Champ-Haut Orne