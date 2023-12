Stage clown de théâtre Adulte à Vicq sur Gartempe Lieu-dit Les Fotaugers Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Stage clown de théâtre Adulte à Vicq sur Gartempe Lieu-dit Les Fotaugers Vicq-sur-Gartempe, 6 mars 2024 14:00, Vicq-sur-Gartempe. Stage clown de théâtre Adulte à Vicq sur Gartempe 6 – 8 mars 2024 Lieu-dit Les Fotaugers Sur inscription, 70€ Chacun de nous héberge en lui un personnage décalé, drôle, émouvant, poétique. Ce stage vous propose de le découvrir au travers de propositions d’improvisations progressives. Vous allez vous surprendre vous-même.

Renseignements et inscription ici.

3 demi-journées. Lieu-dit Les Fotaugers 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

