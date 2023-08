Rando commentée à Jayac Lieu-dit Les Endrives Jayac, 3 septembre 2023, Jayac.

Jayac,Dordogne

Boucle de 8 km organisée par le Comité des Fêtes de Jayac et le Club Spéléologique de Cern. Découvrez le patrimoine souterrain de Jayac!.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:00:00. EUR.

Lieu-dit Les Endrives

Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



8 km loop organized by the Comité des Fêtes de Jayac and the Club Spéléologique de Cern. Discover Jayac’s underground heritage!

Un bucle de 8 km organizado por el Comité des Fêtes de Jayac y el Club Spéléologique de Cern. ¡Descubra el patrimonio subterráneo de Jayac!

Ein 8 km langer Rundweg, der vom Comité des Fêtes de Jayac und dem Club Spéléologique de Cern organisiert wird. Entdecken Sie das unterirdische Kulturerbe von Jayac!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT du pays de Fénelon