LA FERME DU DOLMEN – FERME PEDAGOGIQUE Lieu dit Les Crozes D2 – route de Plaissan Le Pouget, 28 juin 2023, Le Pouget.

Le Pouget,Hérault

Ferme pédagogique animalière et botanique ouverte à tous et toute l’année. Vous avez un contact direct avec tous les animaux de la ferme en liberté ou en semi-liberté tout au long d’un parcours botanique dans un cadre naturel paysagé.

Un retour aux sources pour petits et grands pouvant être agrémenté pour les groupes par diverses animations..

Jeudi à 10:00:00 ; fin : . EUR.

Lieu dit Les Crozes

D2 – route de Plaissan

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie



Educational animal and botanical farm open to all and all year round. You have direct contact with all the farm animals in freedom or semi-liberty throughout a botanical trail in a landscaped natural setting.

A return to the roots for young and old alike, which can be enhanced for groups with various activities.

Granja educativa de animales y botánica abierta a todos durante todo el año. Tendrá contacto directo con todos los animales de la granja en libertad o semilibertad a lo largo de un sendero botánico en un entorno natural ajardinado.

Una vuelta a las raíces para jóvenes y mayores, que puede ser potenciada para grupos con diversas actividades.

Pädagogischer Tier- und botanischer Bauernhof, der für alle und das ganze Jahr über geöffnet ist. Sie haben direkten Kontakt zu allen Tieren des Bauernhofs, die in Freiheit oder Halbfreiheit leben, entlang eines botanischen Parcours in einer natürlichen, landschaftlich gestalteten Umgebung.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln für Groß und Klein, die für Gruppen durch verschiedene Animationen verschönert

Mise à jour le 2023-06-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT