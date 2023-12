La marche pour les animaux Lieu-dit Les Chaises Digny, 1 décembre 2023, Digny.

Digny,Eure-et-Loir

Cette marche pour les animaux sera au profit des animaux du refuge. Marche de 6 km. Verre de l’amitié offert. Boissons chaudes ou froides et goûter sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 5 EUR.

Lieu-dit Les Chaises

Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This walk for animals will benefit the animals at the shelter. 6 km walk. Glass of friendship offered. Hot and cold drinks and snacks available.

Esta caminata por los animales beneficiará a los animales del refugio. Paseo de 6 km. Copa de la amistad ofrecida. Bebidas frías y calientes y aperitivos disponibles.

Diese Wanderung für Tiere wird zugunsten der Tiere im Tierheim stattfinden. Wanderung von 6 km. Freundschaftsgetränk wird angeboten. Heiße oder kalte Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU PERCHE