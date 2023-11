C’est noël au domaine d’Etilly Lieu-dit Les Caves Macor Panzoult, 9 décembre 2023, Panzoult.

Panzoult,Indre-et-Loire

Venez découvrir les vins du domaine lors de ce marché de noël, dégustation, idées cadeaux et artisans seront au rendez-vous..

Samedi 2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 18:30:00. .

Lieu-dit Les Caves Macor

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover the estate’s wines at this Christmas market, with tastings, gift ideas and artisans.

Venga a descubrir los vinos de la finca en este mercado navideño, con degustaciones, ideas para regalos y artesanía.

Entdecken Sie auf diesem Weihnachtsmarkt die Weine des Weinguts. Es gibt Weinproben, Geschenkideen und Kunsthandwerker.

Mise à jour le 2023-11-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme