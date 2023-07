Port de plaisance des Settons Lieu-dit Les Branlasses Montsauche-les-Settons, 1 juillet 2023, Montsauche-les-Settons.

Montsauche-les-Settons,Nièvre

Le lac des Settons, idéal pour la voile et les plaisirs nautiques, est équipé d’un port de plaisance qui se situe rive droite, dans la Baie de La Faye.

Lieu-dit Les Branlasses

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Lac des Settons is ideal for sailing and water sports, with a marina on the right bank in the Baie de La Faye.

El lago des Settons es ideal para la vela y los deportes náuticos, con un puerto deportivo en la orilla derecha, en la bahía de La Faye

Der See von Settons ist ideal für Segler und Wassersportler und verfügt über einen Jachthafen, der sich am rechten Ufer in der Bucht von La Faye be…

