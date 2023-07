Balade gourmande – Comité des fêtes Lieu-dit Les Bordes Jabreilles-les-Bordes, 16 juillet 2023, Jabreilles-les-Bordes.

Jabreilles-les-Bordes,Haute-Vienne

Cheminez sur 1 boucle de 10 km. Sur réservation avant le 12 juillet. Nombre de places limitées. 6 € rando + petit-déjeuner, 15 € avec le repas (enfant – 16 ans 8 €)..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Lieu-dit Les Bordes Mairie

Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walk 1 loop of 10 km. Reservations required before July 12. Limited number of places. 6 ? hike + breakfast, 15 ? with meal (children ? 16 years 8 ?).

Recorrido de 1 bucle de 10 km. Reserva antes del 12 de julio. Número limitado de plazas. 6€ caminata + desayuno, 15€ con comida (niños 16 años 8€).

Wandern Sie auf einem 10 km langen Rundweg. Mit Reservierung vor dem 12. Juli. Begrenzte Anzahl an Plätzen. 6 ? Wanderung + Frühstück, 15 ? mit Mahlzeit (Kind ? 16 Jahre 8 ?).

