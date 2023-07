JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITE DE LA SABLIÈRE (ENTREPRISE GSM ET CPIE) Lieu-dit Les Biousses Brissac Loire Aubance, 16 septembre 2023, Brissac Loire Aubance.

Brissac Loire Aubance,Maine-et-Loire

Venez découvrir un espace, hors du temps et surprenant par son dépaysement, à La Sablière des Alleuds !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 11:30:00. .

Lieu-dit Les Biousses

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and discover a space, out of time and surprising by its change of scenery, at La Sablière des Alleuds!

Venga a descubrir un lugar fuera del tiempo y lleno de sorpresas, ¡en La Sablière des Alleuds!

Entdecken Sie in La Sablière des Alleuds einen Ort, der außerhalb der Zeit liegt und durch seine Abwechslung überrascht!

Mise à jour le 2023-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire