Portes ouvertes des écuries Saint Victor lieu-dit les Barres Saint-Victor-de-Buthon, 3 septembre 2023, Saint-Victor-de-Buthon.

Saint-Victor-de-Buthon,Eure-et-Loir

C’est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour la nouvelle rentrée scolaire ! Profitez des avantages de nos adhérents le premier mois avant de prendre l’adhésion et la licence. Vous pouvez ainsi découvrir tous les bienfaits de cette pratique pour vous ou vos enfants !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. .

lieu-dit les Barres

Saint-Victor-de-Buthon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



It’s always a pleasure to welcome you to the new school year! Take advantage of our membership benefits for the first month before taking out a membership and license. That way, you can discover all the benefits of this sport for yourself or your children!

Siempre es un gran placer darte la bienvenida al nuevo curso escolar Aprovecha las ventajas de ser socio durante el primer mes antes de hacerte socio y obtener la licencia. ¡Podrás descubrir todos los beneficios de este deporte para ti o para tus hijos!

Es ist uns immer eine große Freude, Sie zu Beginn des neuen Schuljahres wiederzusehen! Nutzen Sie die Vorteile unserer Mitglieder im ersten Monat, bevor Sie die Mitgliedschaft und die Lizenz erwerben. So können Sie alle Vorteile dieser Praxis für sich oder Ihre Kinder entdecken!

Mise à jour le 2023-08-16 par OT DU PERCHE