Rentrée des class au Pôle Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

La Celle-Condé Rentrée des class au Pôle Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 13 septembre 2024, La Celle-Condé. La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13

fin : 2024-09-15 Rentrée des class au Pôle du Cheval et de l’Âne..

Rentrée des class au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Sur 3 jours, le Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire organise la rentrée des « class ». Renseignements complémentaires à venir. EUR.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-15 par OT LIGNIERES Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Code postal 18160 Lieu Lieu-dit Les Amourettes Adresse Lieu-dit Les Amourettes Ville La Celle-Condé Departement Cher Lieu Ville Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Latitude 46.769433 Longitude 2.1711804 latitude longitude 46.769433;2.1711804

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/