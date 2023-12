Concours d’attelage Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

La Celle-Condé Concours d’attelage Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 12 juillet 2024, La Celle-Condé. La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14 Un concours d’attelage au Pôle du Cheval et de l’Âne organisé par Berry Attelage..

Un concours d’attelage au Pôle du Cheval et de l’Âne organisé par Berry Attelage.

Retrouvez du 12 au 14 juillet ce concours d’attelage organisé par Berry attelage. EUR.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par OT LIGNIERES Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Code postal 18160 Lieu Lieu-dit Les Amourettes Adresse Lieu-dit Les Amourettes Ville La Celle-Condé Departement Cher Lieu Ville Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Latitude 46.7695873 Longitude 2.17122332 latitude longitude 46.7695873;2.17122332

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/