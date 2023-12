Concours d’attelage club Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 22 mars 2024, La Celle-Condé.

La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Venez découvrir la discipline de l’attelage au Pôle du cheval et de l’âne.

Cette épreuve valide la compétence et l’habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition physique, la franchise, la soumission et la souplesse des chevaux. Il est possible de pratiquer l’attelage à plusieurs, en famille ou entre amis. Un ou plusieurs coéquipiers peuvent être sur la voiture à ses cotés.

C’est l’occasion de découvrir la discipline en famille ou entre amis le temps d’une journée.

.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-14 par OT LIGNIERES