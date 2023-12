Concours de saut d’obstacles Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé, 17 mars 2024, La Celle-Condé.

La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Le 17 mars c’est concours de saut d’obstacles au Pôle du cheval et de l’âne..

Venez découvrir le concours de saut d’obstacles organisé par l’écurie Proust au Pôle du cheval et de l’âne. L’objectif est de sauter les obstacles le plus rapidement possible sans refus du cheval et sans faire tomber de barre, sur des parcours allant de 30cm à 1,05 mètres. C’est le moment de découvrir le monde équestre en famille le temps d’une journée.

Lieu-dit Les Amourettes

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



