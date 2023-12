STAGE QI GONG À LERAB LING Lieu-dit L’Engayresque Roqueredonde, 24 février 2024 09:00, Roqueredonde.

Roqueredonde,Hérault

L’asso Da Dao est heureuse de vous proposer un stage d’étude et de pratique du Qi Gong Mystérieux de la Grande Ours pendant 2 jours.

Hébergement au temple Lerab Ling et animation par Shifu Valérie Pourtier..

2024-02-24 09:00:00 fin : 2024-02-25 18:00:00. EUR.

Lieu-dit L’Engayresque

Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie



The Da Dao association is delighted to offer you a 2-day workshop to study and practice the Mysterious Qi Gong of the Great Bear.

Lodging at the Lerab Ling temple and led by Shifu Valérie Pourtier.

La asociación Da Dao se complace en ofrecerle un curso de 2 días para estudiar y practicar el Misterioso Qi Gong de la Osa Mayor.

Alojamiento en el templo Lerab Ling y dirigido por Shifu Valérie Pourtier.

Die Asso Da Dao freut sich, Ihnen einen zweitägigen Kurs zum Studium und zur Praxis des Mysteriösen Qi Gong des Großen Bären anbieten zu können.

Unterbringung im Tempel Lerab Ling und Animation durch Shifu Valérie Pourtier.

