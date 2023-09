ACCRO AUX ÉCRANS – LAURENT MONTAGNE Lieu-dit Le Viala Lanuéjols, 18 mai 2024, Lanuéjols.

Lanuéjols,Lozère

Aujourd’hui les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies et surtout dans celles de nos enfants, « Accro aux écrans » a choisi de raconter avec leurs propres mots, leurs propres maux cette mainmise du numérique sur leurs existences. Il n….

2024-05-18

Lieu-dit Le Viala

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie



Today, screens are taking up more and more space in our lives, and especially in those of our children. « Screen addicts » has chosen to tell the story of this digital stranglehold on their lives in their own words, their own problems. It n…

Hoy en día, las pantallas desempeñan un papel cada vez más importante en nuestras vidas, especialmente en las de nuestros hijos. « Adictos a la pantalla » ha decidido contar la historia de este dominio digital sobre sus vidas con sus propias palabras y sus propios problemas. No…

In der heutigen Zeit nehmen die Bildschirme immer mehr Platz in unserem Leben ein, vor allem in dem unserer Kinder. « Accro aux écrans » hat sich entschieden, mit ihren eigenen Worten und ihren eigenen Beschwerden über die digitale Kontrolle ihrer Existenz zu berichten. Er n…

