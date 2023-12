Portes Ouvertes de fin d’année Lieu-dit Le Vau Esvres, 4 décembre 2023, Esvres.

Esvres,Indre-et-Loire

Les jus se reposent maintenant en cave. En attendant de pouvoir les goûter, nous vous convions à nos portes traditionnelles ouvertes de Décembre.

Samedi 2023-12-08 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Lieu-dit Le Vau

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The juices are now resting in the cellar. In the meantime, we invite you to our traditional open house in December

Los zumos descansan ahora en la bodega. Mientras esperamos para catarlos, le invitamos a nuestra tradicional jornada de puertas abiertas en diciembre

Die Säfte ruhen nun im Keller. Bis Sie sie probieren können, laden wir Sie zu unseren traditionell offenen Türen im Dezember ein

