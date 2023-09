CINÉCO : DE L’EAU JAILLIT LE FEU – FABIEN MAZZOCCO Lieu-dit le temple Ventalon en Cévennes, 8 décembre 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

Diffusion du film « De l’eau jaillit le feu » de Fabien Mazzocco à 20h30 à la salle des fêtes.

Documentaire – durée : 01h15 min

Origine : France (VF)

Synopsis : Dans le marais poitevin, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lut….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Lieu-dit le temple Salle des fêtes

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



Showing of Fabien Mazzocco’s film « De l’eau jaillit le feu » at 8:30pm in the Salle des Fêtes.

Documentary – running time: 01h15 min

Origin : France (VF)

Synopsis: In the Poitevin marshes, thousands of people are currently engaged in a battle against the…

Proyección de la película « De l’eau jaillit le feu » de Fabien Mazzocco a las 20h30 en la sala del pueblo.

Documental – duración: 01h15 min

Origen : Francia (VF)

Sinopsis: En las marismas poitevinas, miles de personas libran una batalla para salvar la…

Ausstrahlung des Films « De l’eau jaillit le feu » von Fabien Mazzocco um 20:30 Uhr im Festsaal.

Dokumentarfilm – Dauer: 01h15 min

Herkunft: Frankreich (VF)

Synopsis: Im Sumpfgebiet des Poitevin sind heute Tausende von Menschen in einem Kampf…

