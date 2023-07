BALADE D’EXPLORATEURS : LE SECRET DE LA PIERRE GRAVÉE Lieu-dit Le Temple Ventalon en Cévennes, 6 juillet 2023, Ventalon en Cévennes.

Ventalon en Cévennes,Lozère

REPORTÉ EN AOÛT EN RAISON DE LA FERMETURE DE LA ROUTE DES CRÊTES D35 ENTRE L’ESPINAS ET LA DESTOURBE DU 03 AU 28 JUILLET !

Joëlle Montigny vous propose une balade d’explorateurs sur les pierres gravées.

RDV à 14h sur la route des crêtes à l’….

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Lieu-dit Le Temple

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie



POSTPONED UNTIL AUGUST DUE TO CLOSURE OF THE ROUTE DES CRÊTES D35 BETWEEN L’ESPINAS AND LA DESTOURBE FROM JULY 03 TO 28!

Joe?lle Montigny invites you to take part in an explorers’ walk on the engraved stones.

Meet at 2pm on the route des cre?tes at…

¡APLAZADO HASTA AGOSTO DEBIDO AL CIERRE DE LA RUTA DE LAS CRESTAS D35 ENTRE L’ESPINAS Y LA DESTOURBE DEL 03 AL 28 DE JULIO!

Joe?lle Montigny le invita a participar en un paseo de exploradores a lo largo de las piedras grabadas.

Nos vemos a las 14:00 en la ruta de las…

AUF AUGUST VERSCHOBEN, DA DIE ROUTE DES CRÊTES D35 ZWISCHEN L’ESPINAS UND LA DESTOURBE VOM 03. BIS 28. JULI GESPERRT IST!

Joe?lle Montigny lädt Sie zu einem Entdeckungsspaziergang zu den Schottersteinen ein.

Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der Route des Cretes an der…

Mise à jour le 2023-06-30 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère