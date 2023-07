Centre Equestre du Pont de La Madeleine Lieu-dit Le Pont de la Madeleine Faycelles, 12 juillet 2023, Faycelles.

Faycelles,Lot

Le Pont de la Madeleine est la liaison entre le département du Lot et de L’Aveyron au sud de Figeac. C’est là que Serge, le papa, et Axel, le fils, ont installé chevaux, poneys, écuries et carrières. Autour de la maison familiale du XVII°siècle, restaurée en chambres d’hôtes, Serge vous guidera sur les chemins lotois et aveyronnais. Le soir, Maryse, vous accueillera à sa table d’hôtes où les produits du terroir vous seront préparés, étape qualifiée ‘Accueil Cheval’ pour les cavaliers de passage. Axel, lui, vous enseignera les bases de l’équitation jusqu’au perfectionnement en passant par plusieurs disciplines. Elevage d’anglo-arabe et de selle-français..

Vendredi fin : . 30 EUR.

Lieu-dit Le Pont de la Madeleine

Faycelles 46100 Lot Occitanie



The Pont de la Madeleine is the link between the department of Lot and Aveyron south of Figeac. It is there that Serge, the father, and Axel, the son, have installed horses, ponies, stables and quarries. Around the 17th century family house, restored as a bed and breakfast, Serge will guide you on the Lot and Aveyron roads. In the evening, Maryse, will welcome you at her table d’hôtes where local products will be prepared for you, a qualified ‘Accueil Cheval’ stopover for visiting riders. Axel, for his part, will teach you the basics of horse-riding, through several disciplines, to improve your riding skills. Anglo-Arab and French saddle breeding.

El Pont de la Madeleine es el enlace entre el departamento del Lot y el del Aveyron al sur de Figeac. Aquí Serge, el papá, y Axel, el hijo, han instalado caballos, ponis, boxes, establos y pistas. Alrededor de la casa familiar del siglo XVII, convertida en casa de huéspedes, Serge le guiará por los caminos del Lot y del Aveyron. Por la noche, Maryse, la mamá le recibirá en su mesa de huéspedes, en la que los productos locales son preparados . Axel, le enseñará desde las bases de la equitación hasta el perfeccionamiento pasando por varias disciplinas.

Die Pont de la Madeleine ist die Verbindung zwischen den Departements Lot und L’Aveyron südlich von Figeac. Hier haben der Vater Serge und der Sohn Axel Pferde, Ponys, Ställe und Reitplätze eingerichtet. Rund um das Familienhaus aus dem 17. Jahrhundert, das zu Gästezimmern umgebaut wurde, führt Sie Serge auf den Wegen des Lotois und des Aveyron. Am Abend empfängt Sie Maryse an ihrem Gästetisch, an dem regionale Produkte für Sie zubereitet werden, und der für Reiter auf der Durchreise als « Accueil Cheval » bezeichnet wird. Axel wird Ihnen die Grundlagen des Reitens beibringen und Sie in verschiedenen Disziplinen bis zur Perfektionierung führen. Zucht von Anglo-Arabern und Selle-Français.

Mise à jour le 2023-06-29 par Lot Tourisme