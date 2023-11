MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU PECH-CÉLEYRAN Lieu-dit : le pech Salles-d’Aude, 19 novembre 2023, Salles-d'Aude.

Salles-d’Aude,Aude

Plus d’une cinquantaine d’exposants s’installeront le temps d’un week-end pour la 10ème édition du Marché de Noël au Château Pech-Céleyran.

Au fil des années, cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable dans la Clape.

Artisans, artistes et créateurs locaux ont à cœur de partager leurs créations pour remplir la hotte du Père Noël.

Les visiteurs déambulent dans la Cour, la Salle du Chai et des Foudres où diverses animations ponctuent le parcours.

Balades avec les ânes, maquillage, lectures, atelier dessin, châteaux gonflables & jeux en bois agrémentent le parcours pour le plus grand bonheur des petits. Les plus grands sont quant à eux toujours très heureux de pouvoir déguster les vins du Domaine en accord avec des huitres, foie gras et autres nombreuses spécialités présentes sur les food trucks.

Nouveauté cette année, une nocturne clôturera la journée du samedi de 18 à 23 h en compagnie du groupe Oenojazz.

Une ambiance joviale, familiale et conviviale garantie !

Toute la famille Saint-Exupéry et l’équipe du Château Pech-Céleyran vous accueillera pour vous faire découvrir les lieux, les vins et leur histoire..

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Lieu-dit : le pech

Salles-d’Aude 11110 Aude Occitanie



Over fifty exhibitors will set up shop over the weekend for the 10th edition of the Christmas Market at Château Pech-Céleyran.

Over the years, this event has become a not-to-be-missed rendezvous in La Clape.

Local craftsmen, artists and designers are keen to share their creations to fill Santa?s sack.

Visitors stroll through the Courtyard, the Salle du Chai and the Salle des Foudres, where various activities punctuate the itinerary.

Donkey rides, face-painting, readings, drawing workshops, bouncy castles and wooden games are all on offer, to the delight of the little ones. For their part, the older children are always delighted to be able to taste the Domaine’s wines in combination with oysters, foie gras and the many other specialities on offer from the food trucks.

New this year, a nocturne will close the day on Saturday from 6 to 11 p.m., accompanied by the band Oenojazz.

A jovial, family-friendly atmosphere guaranteed!

The entire Saint-Exupéry family and the Château Pech-Céleyran team will be on hand to help you discover the estate, the wines and their history.

Más de cincuenta expositores se instalarán el fin de semana en la 10ª edición del Mercado de Navidad del castillo de Pech-Céleyran.

A lo largo de los años, este acontecimiento se ha convertido en una cita ineludible en La Clape.

Artesanos, artistas y diseñadores locales comparten sus creaciones para llenar el saco de Papá Noel.

Los visitantes pasean por el Patio, la Sala del Chai y la Sala de las Foudres, donde se ofrecen diversas actividades.

Paseos en burro, pintura de caras, lecturas, talleres de dibujo, castillos hinchables y juegos de madera harán las delicias de los más pequeños. En cuanto a los mayores, siempre están encantados de poder degustar los vinos del Domaine con ostras, foie gras y otras muchas especialidades que ofrecen los camiones de comida.

Como novedad este año, la velada del sábado se cerrará a las 23:00 con la actuación nocturna del grupo Oenojazz.

Un ambiente jovial y familiar garantizado

Toda la familia Saint-Exupéry y el equipo del Château Pech-Céleyran estarán a su disposición para ayudarle a descubrir la propiedad, los vinos y su historia.

Mehr als fünfzig Aussteller werden sich ein Wochenende lang für die 10. Ausgabe des Weihnachtsmarkts auf dem Château Pech-Céleyran niederlassen.

Im Laufe der Jahre ist diese Veranstaltung zu einem unumgänglichen Termin in La Clape geworden.

Handwerker, Künstler und lokale Schöpfer wollen ihre Kreationen mit anderen teilen, um den Sack des Weihnachtsmannes zu füllen.

Die Besucher schlendern durch den Hof, den Saal des Weinkellers und die Foudres, wo verschiedene Animationen den Parcours untermalen.

Eselreiten, Schminken, Lesungen, Zeichenateliers, Hüpfburgen und Holzspiele machen den Parcours für die Kleinen zum Vergnügen. Die Großen freuen sich immer über die Möglichkeit, die Weine der Domaine in Verbindung mit Austern, Gänseleberpastete und anderen Spezialitäten der Foodtrucks zu probieren.

Neu in diesem Jahr ist eine Nachtveranstaltung, die den Samstag von 18 bis 23 Uhr mit der Gruppe Oenojazz abschließt.

Eine fröhliche, familiäre und gesellige Atmosphäre ist garantiert!

Die gesamte Familie Saint-Exupéry und das Team des Château Pech-Céleyran werden Sie willkommen heißen, um Ihnen die Orte, die Weine und ihre Geschichte näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-11-09 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11