Les « mal aimés » ou autres nuisibles Lieu-dit Le Parcot Échourgnac, 22 juillet 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Les mal-aimés ou autres « nuisibles » à l’honneur à la Ferme du Parcot

Après-midi thématique :

– de 14h à 15h : Présentation en salle – Le Renard : nuisible, vraiment ? A la rencontre d’un joyau de notre patrimoine faunique. Par le Clos des Renardises

– de 15h à 16h30 : Mission les malaimés : du blaireau à la chauve-souris en passant par le serpent, et si on les (re)connaissait mieux ? – atelier jeune public (à partir de 7 ans) – 3€ / enfant (réservation obligatoire)

– de 17h15 à 18h : projection du film Des serpents dans nos têtes

« Est-ce parce qu’ils rampent ? Ou bien qu’ils sont parfois venimeux ? Ou est-ce notre héritage culturel qui fait des serpents des créatures terrifiantes ?

– de 18h à 19h : conférence et questions réponses avec Matthieu Berroneau de l’Association Cistude Nature – responsable du programme Serpents d’Aquitaine..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Lieu-dit Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The unloved or other « pests » in the spotlight at Ferme du Parcot

Thematic afternoon:

– 2pm to 3pm: Indoor presentation – The fox: really a nuisance? An encounter with a jewel of our wildlife heritage. By Clos des Renardises

– 3pm to 4:30pm: Mission les malaimés: from badgers to bats and snakes, what if we (re)got to know them better? – workshop for young audiences (ages 7 and up) – 3? / child (reservation essential)

– from 5.15pm to 6pm: screening of the film Des serpents dans nos têtes (Snakes in our heads)

« Is it because they crawl? Or because they’re sometimes poisonous? Or is it our cultural heritage that makes snakes such terrifying creatures?

– 6pm to 7pm: lecture and Q&A with Matthieu Berroneau from Association Cistude Nature – head of the Serpents d’Aquitaine program.

Los no queridos y otras « plagas » en el punto de mira de Parcot Farm

Tarde temática:

– de 14:00 a 15:00: Presentación en el interior – El zorro: ¿un verdadero incordio? Un encuentro con una joya de nuestro patrimonio faunístico. A cargo de Clos des Renardises

– de 15.00 a 16.30 h: Mission les malaimés: de los tejones a los murciélagos pasando por las serpientes, ¿y si los conociéramos mejor? – taller para público infantil (a partir de 7 años) – 3 euros / niño (reserva obligatoria)

– de 17.15 a 18.00 h: proyección de la película Des serpents dans nos têtes (Serpientes en nuestras cabezas)

« ¿Es porque se arrastran? ¿O porque a veces son venenosas? ¿O es nuestra herencia cultural la que hace de las serpientes criaturas tan aterradoras?

– de 18:00 a 19:00 h: coloquio con Matthieu Berroneau, de la Asociación Cistude Nature, responsable del programa Serpientes de Aquitania.

Die ungeliebten oder andere « Schädlinge » im Rampenlicht der Ferme du Parcot

Themennachmittag :

– von 14.00 bis 15.00 Uhr: Präsentation im Saal – Der Fuchs: Schädling, wirklich? Eine Begegnung mit einem Juwel unseres faunistischen Erbes. Durch den Clos des Renardises

– von 15:00 bis 16:30 Uhr: Mission die Ungeliebten: Vom Dachs über die Schlange bis zur Fledermaus – was wäre, wenn wir sie (wieder) besser kennen würden? – workshop für junges Publikum (ab 7 Jahren) – 3? / Kind (Reservierung erforderlich)

– 17.15 bis 18 Uhr: Vorführung des Films Des serpents dans nos têtes (Schlangen in unseren Köpfen)

« Liegt es daran, dass sie krabbeln? Oder weil sie manchmal giftig sind? Oder ist es unser kulturelles Erbe, das Schlangen zu furchterregenden Kreaturen macht?

– von 18:00 bis 19:00 Uhr: Vortrag und Fragen und Antworten mit Matthieu Berroneau von der Association Cistude Nature – Verantwortlicher des Programms Serpents d’Aquitaine.

Mise à jour le 2023-07-11 par Vallée de l’Isle