Ciné plein air Lieu-dit Le Parcot Échourgnac, 22 juillet 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Ciné plein air à la Ferme du Parcot à Echourgnac avec la projection du film « Marche avec les loups ».

A 22h, tarif unique à 5€..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Lieu-dit Le Parcot

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Open-air cinema at the Ferme du Parcot in Echourgnac with the film « Marche avec les loups ».

At 10pm, single ticket price 5?

Cine al aire libre en la Ferme du Parcot de Echourgnac con la proyección de la película « Marche avec les loups ».

A las 22:00 h, entrada única a 5?

Open-Air-Kino auf der Ferme du Parcot in Echourgnac mit der Vorführung des Films « Marche avec les loups ».

Um 22 Uhr, Einheitspreis von 5?

