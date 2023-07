Exposition vente artisanale et producteurs régionaux Lieu-dit Le Paladas Le Chalard, 1 juin 2023, Le Chalard.

Le Chalard,Haute-Vienne

Artisans et producteurs locaux Cuir, dorure et bijoux à la feuille d’or, tisanes d’herboriste, savons naturels, cosmétiques à la sève de bouleau, huiles artisanales, eco-produits, confitures, miel, bière artisanale, jus de fruits, conserves de produits locaux (canard, lapin, …)..

2023-06-01 fin : 2023-06-30 18:00:00. .

Lieu-dit Le Paladas

Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Local craftsmen and producers Leather, gilding and jewelry with gold leaf, herbal teas, natural soaps, cosmetics with birch sap, artisanal oils, eco-products, jams, honey, artisanal beer, fruit juices, preserves of local products (duck, rabbit, etc.).

Artesanos y productores locales Cuero, dorado en pan de oro y bisutería, infusiones, jabones naturales, cosméticos de savia de abedul, aceites artesanales, productos ecológicos, mermeladas, miel, cerveza artesanal, zumos de frutas, conservas de productos locales (pato, conejo, etc.).

Lokale Handwerker und Produzenten Leder, Vergoldung und Schmuck mit Blattgold, Kräutertees, Naturseifen, Birkensaftkosmetik, handwerkliche Öle, Öko-Produkte, Marmeladen, Honig, handwerkliches Bier, Fruchtsäfte, Konserven mit lokalen Produkten (Ente, Kaninchen, …).

