Ateliers soin des animaux Lieu-dit le moulin du Barry La Puisaye, 12 juillet 2023, La Puisaye.

La Puisaye,Eure-et-Loir

Plusieurs ateliers soins découvertes des animaux vous sont proposés en juillet sans limite d’âge : soins des lapins et cochons, soins et découverte des vaches et cochons et approche des chevaux. Sur réservation..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

Lieu-dit le moulin du Barry

La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Several animal care and discovery workshops are offered in July, with no age limit: rabbit and pig care, cow and pig care and discovery, and approaching horses. Reservations required.

En julio se ofrecen varios talleres de cuidado y descubrimiento de animales, sin límite de edad: cuidado de conejos y cerdos, cuidado y descubrimiento de vacas y cerdos, y acercamiento a los caballos. Es necesario reservar.

Im Juli werden Ihnen ohne Altersbeschränkung mehrere Workshops zur Tierpflege angeboten: Pflege von Kaninchen und Schweinen, Pflege und Entdeckung von Kühen und Schweinen und Annäherung an Pferde. Nach vorheriger Anmeldung.

