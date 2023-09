Balade commentée Lieu-dit le moulin de Barrier Sérandon, 17 septembre 2023, Sérandon.

Sérandon,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club Lou Micalet vous invite à venir découvrir les richesses du village de Sérandon lors d’une balade commentée..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Lieu-dit le moulin de Barrier

Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Lou Micalet club invites you to come and discover the riches of the village of Sérandon during a guided walk.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el club Lou Micalet le invita a venir a descubrir los tesoros del pueblo de Sérandon durante un paseo guiado.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes lädt Sie der Club Lou Micalet dazu ein, die Reichtümer des Dorfes Sérandon auf einem kommentierten Spaziergang zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze