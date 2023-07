Domaines du Moulin Authier : repas concert « Au fil du blues » Lieu-dit le moulin Autier Coussac-Bonneval, 8 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Avec «Au fil du Blues», l’histoire du blues en chanson (guitare chant piano) avec recette traditionnelle de la truite au bleue préparée par le chef René Maury. 20h, Domaines du Moulin Authier. Réservation conseillée..

Lieu-dit le moulin Autier

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With « Au fil du Blues », the history of the blues in song (guitar, piano) with a traditional recipe for trout au bleu prepared by chef René Maury. 8pm, Domaines du Moulin Authier. Reservations recommended.

Con « Au fil du Blues », la historia del blues en canciones (guitarra, piano) con una receta tradicional de trucha au bleu preparada por el chef René Maury. 20.00 h, Domaines du Moulin Authier. Se recomienda reservar.

Mit « Au fil du Blues », die Geschichte des Blues in Liedern (Gitarre, Gesang, Klavier) mit traditionellem Rezept für Forelle mit Blauschimmelkäse, zubereitet vom Chefkoch René Maury. 20 Uhr, Domaines du Moulin Authier. Reservierung empfohlen.

