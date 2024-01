Déambulation gourmande autour de la truffe : Domaine du Monribot Lieu-dit Le Moribot Ligré, samedi 3 février 2024.

Ligré Indre-et-Loire

Au Domaine du Moribot, cinq truffières de plus de 12 000 pieds ont été plantées entre 2016 et 2022, selon une méthode dite « Intégrée » comprenant 4 axes de travail : le travail du sol, la sur-mycorhization, la taille, et l’irrigation. Deux espèces de truffes sont présentes sur le Domaine, permettant un approvisionnement en truffes tout au long de l’année : la truffe noire d’hiver Tuber Melanosporum et la truffe d’été Tuber Aestivum. Rendez-vous ensuite, pour une parenthèse gastronomique et gourmande autour de la truffe avec le Chef Martin Bolaers à l’Académie de la Truffe, autour de la grande table de monastère (tous ensemble avec le chef qui cuisine en exclusivité).

67 EUR.

Lieu-dit Le Moribot

Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire terredegastronomie@gmail.com



