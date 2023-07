JEP – ÉGLISE SAINT-MAXIMIN lieu-dit le « Molberg » Boust, 16 septembre 2023, Boust.

Boust,Moselle

Laissez-vous surprendre par l’Eglise moderne Saint-Maximin de Boust. Réalisée dans les années 60 par l’architecte Georges-Henri Pingusson, cette église ronde exprime, après les destructions et le chaos, la fraternité retrouvée. Son plan en rotonde, sa couverture en terrasse et son campanile indépendant vous étonneront à coup sûr !. Tout public

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

lieu-dit le « Molberg » rue du Général de Gaulle

Boust 57570 Moselle Grand Est



Let yourself be surprised by the modern church of Saint-Maximin de Boust. Built in the 60’s by the architect Georges-Henri Pingusson, this round church expresses, after the destruction and chaos, the recovered fraternity. Its rotunda plan, its terraced roof and its independent campanile will amaze you!

Déjese sorprender por la moderna iglesia de Saint-Maximin en Boust. Construida en los años 60 por el arquitecto Georges-Henri Pingusson, esta iglesia redonda expresa un nuevo sentimiento de fraternidad tras la destrucción y el caos del pasado. Su planta en rotonda, su tejado en terrazas y su campanario independiente le sorprenderán

Lassen Sie sich von der modernen Kirche Saint-Maximin in Boust überraschen. Diese Rundkirche wurde in den 60er Jahren von dem Architekten Georges-Henri Pingusson erbaut und drückt nach Zerstörung und Chaos die wiedergefundene Brüderlichkeit aus. Ihr Grundriss in Form einer Rotunde, ihr terrassenförmiges Dach und ihr freistehender Glockenturm werden Sie mit Sicherheit in Erstaunen versetzen!

