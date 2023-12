Cet évènement est passé Visite des ateliers de la Poterie du Mesnil de Bavent Lieu dit Le Mesnil Bavent Catégories d’Évènement: Bavent

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2023-07-01 15:00:00

Découvrez la Poterie du Mesnil de Bavent, construite en 1842, à l’architecture traditionnelle normande. Vous pourrez y admirer les épis de faîtage, ces confections en céramique que l’on peut observer sur certains toits des villas des environs. Vous traverserez l’atelier de la poterie, où les artisans façonnent sous vos yeux des blocs d’argile en perpétuant les mouvements transmis par les potiers depuis le XIXe siècle. Enfin, terminez votre visite dans le manoir où résident encore les meubles de l’époque de sa construction. EUR.

Lieu dit Le Mesnil Route de Caen – Cabourg RD513

Bavent 14860 Calvados Normandie

