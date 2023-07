Chèvrerie du Merisier Lieu-dit le Merisier Gien, 12 juillet 2023, Gien.

Gien,Loiret

Ferme familiale regroupant une trentaine de chèvres où vous retrouverez un accueil chaleureux. Vente directe de fromages de chèvre du plus frais au plus sec et déclinés suivant l’inspiration de la saison. Spécialité maison : le fromage de chèvre fumé au hêtre ou au foin de nos campagnes..

Lieu-dit le Merisier

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Family farm with about thirty goats where you will find a warm welcome. Direct sale of goat cheeses from the freshest to the driest and declined according to the inspiration of the season. House specialty: goat cheese smoked with beech wood or hay from our countryside.

Granja familiar con una treintena de cabras donde encontrará una cálida acogida. Venta directa de quesos de cabra, desde los más frescos hasta los más secos, según la inspiración de la temporada. Especialidad de la casa: queso de cabra ahumado con madera de haya o heno de nuestro campo.

Familienbauernhof mit etwa 30 Ziegen, auf dem Sie herzlich empfangen werden. Direktverkauf von Ziegenkäse, vom frischesten bis zum trockensten, der je nach Jahreszeit variiert. Hausspezialität: Ziegenkäse, geräuchert mit Buchenholz oder Heu aus unseren ländlichen Gebieten.

