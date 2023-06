Apéro, Concert et Tapas à La Guinguette de l’Etang Lieu-dit Le Maine Thenon, 2 août 2023, Thenon.

Thenon,Dordogne

Apéro, concert et tapas avec Maniolya

Duo de musiciennes interprétant des morceaux dans différents styles musicaux : variété française, jazz, pop, reggae, … Le répertoire est varié parfois inattendu.

Réservation au 05.53.08.52.23.

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . .

Lieu-dit Le Maine

Thenon 24210 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Aperitif, concert and tapas with Maniolya

Duo of musicians interpreting pieces in different musical styles: French variety, jazz, pop, reggae, … The repertoire is varied and sometimes unexpected.

Reservation at 05.53.08.52.23

Aperitivo, concierto y tapas con Maniolya

Un dúo de músicos que interpreta diferentes estilos musicales: variedades francesas, jazz, pop, reggae, … El repertorio es variado y a veces inesperado.

Reserva en el 05.53.08.52.23

Aperitif, Konzert und Tapas mit Maniolya

Duo von Musikerinnen, die Stücke in verschiedenen Musikstilen interpretieren: französische Varietät, Jazz, Pop, Reggae, … Das Repertoire ist vielfältig und manchmal unerwartet.

Reservierung unter 05.53.08.52.23

