BERVILLE-SUR-SEINE/76 : Début de l’estivage Lieu-dit Le Haridon, 5 juillet 2023, Berville-sur-Seine. BERVILLE-SUR-SEINE/76 : Début de l’estivage Mercredi 5 juillet, 14h30 Lieu-dit Le Haridon Sans réservation Les mercredi à 14h30

Animations gratuites et tous publics

Rendez-vous : Lieu-dit Le Haridon, proche de l’arrêt de bus de la Bergerie. Jumelles conseillées.

Sans réservation

Sans réservation

Informations : grande.noe@gonm.org / 0607279789

2023-07-05T14:30:00+02:00 – 2023-07-05T16:30:00+02:00

