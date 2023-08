Journées Européennes du Patrimoine Lieu-dit Le Grand Port Vernoux-sur-Boutonne, 16 septembre 2023, Vernoux-sur-Boutonne.

Vernoux-sur-Boutonne,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine

Les 16 et 17 septembre au Logis du Grand Port à Vernoux-sur-Boutonne

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 19h

Monument Historique 1989

Adulte 3€, gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements 06 72 11 23 28.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Lieu-dit Le Grand Port Logis du Grand Port

Vernoux-sur-Boutonne 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days

September 16 and 17 at Logis du Grand Port, Vernoux-sur-Boutonne

Open from 9am to 12pm and from 2pm to 7pm

Historic Monument 1989

Adults 3?, free for under-18s

Information 06 72 11 23 28

Jornadas Europeas de Patrimonio

16 y 17 de septiembre en el Logis du Grand Port de Vernoux-sur-Boutonne

Abierto de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 horas

Monumento Histórico 1989

Adultos 3?, gratis para menores de 18 años

Información 06 72 11 23 28

Europäische Tage des Kulturerbes

Am 16. und 17. September im Logis du Grand Port in Vernoux-sur-Boutonne

Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr

Historisches Denkmal 1989

Erwachsene 3?, Kinder unter 18 Jahren frei

Auskunft 06 72 11 23 28

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois