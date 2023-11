CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CYCLO-CROSS Lieu-dit Le Grand Étang Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CYCLO-CROSS Lieu-dit Le Grand Étang Machecoul-Saint-Même, 17 décembre 2023, Machecoul-Saint-Même. Machecoul-Saint-Même,Loire-Atlantique Championnat Régional de Cyclo-Cross qui accueille 450 coureurs de la région Pays de la Loire.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Regional Cyclo-Cross Championship welcomes 450 riders from the Pays de la Loire region Campeonato regional de ciclocross para 450 corredores de la región de Pays de la Loire Regionale Meisterschaft im Querfeldeinfahren mit 450 Fahrern aus der Region Pays de la Loire

