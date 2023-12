Randonnée Equestre au gascou Lieu-dit Le Gascou Lalbenque, 4 décembre 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

L’association des randonnées équestres des truffières vous propose une randonnée équestre suivi d’un repas.

2023-12-17 08:30:00 fin : 2023-12-17 . 15 EUR.

Lieu-dit Le Gascou

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



The association of the equestrian excursions of the truffle fields proposes you a horseback ride followed by a meal

La asociación de excursiones ecuestres de los campos de trufas propone un paseo a caballo seguido de una comida

Die Association des randonnées équestres des truffières bietet Ihnen eine Reittour mit anschließendem Essen an

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot