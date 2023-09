Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste de Jean-Luc Laborie Lieu-dit Le Dom Cornac, 14 octobre 2023, Cornac.

Cornac,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers

Des tapisseries sculptées dans l’espace et le temps : » La Cage du Vent « , « Tissage de Lune « , Cocoliche » et » Early Sun » ( qui rappelle les « Tristes Tropiques » de Claude-Levis Strauss ) sont à ce jour visibles à l’atelier. Celles-ci côtoient les derniers tableaux à l’imaginaire d’un style nouveau..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Lieu-dit Le Dom

Cornac 46130 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their worlds

Tapestries sculpted in space and time: « La Cage du Vent », « Tissage de Lune », Cocoliche » and « Early Sun » (reminiscent of Claude-Levis Strauss’s « Tristes Tropiques ») are currently on view in the studio. These stand alongside the latest paintings in a new, imaginative style.

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Tapices esculpidos en el espacio y el tiempo: « La Cage du Vent », « Tissage de Lune », Cocoliche » y « Early Sun » (que recuerda a los « Tristes Trópicos » de Claude-Levis Strauss) pueden verse actualmente en el estudio. Se pueden ver junto a las últimas pinturas de un estilo nuevo e imaginativo.

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor, laden Sie 27 Künstler in ihre Ateliers ein, um ihre Welten zu entdecken

In Raum und Zeit geschnitzte Wandteppiche: « La Cage du Vent », « Tissage de Lune », Cocoliche » und « Early Sun » ( die an die « Traurigen Tropen » von Claude-Levis Strauss erinnert ) sind bis heute im Atelier zu sehen. Diese stehen neben den letzten Bildern mit einem imaginären neuen Stil.

