FESTIVAL MORDORFEST 2023 : VALVE (POST HARDCORE / PARIS) Lieu-dit Le Déroc Nasbinals, 11 août 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2023

VALVE

(Post Hardcore / Paris)

« VALVE est un monstre à cinq têtes venu de Paris. Tantôt rapide tantôt lourd, strident mais aussi grave, sombre mais parfois lumineux, le mélange prend des allures de chaos org….

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Lieu-dit Le Déroc

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



