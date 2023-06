FESTIVAL MORDORFEST 2023 : BÊTE ET MÉCHANT (HIP HOP / AINCREVILLE) Lieu-dit Le Déroc Nasbinals, 11 août 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2023

BÊTE ET MÉCHANT

(Hip Hop / Aincreville)

« Bête et Méchant c’est du Hip Hop qui suinte et du Rock’n’Roll qui colle.

6 énergumènes des bas fonds venus remettre au goût du jour ce qui faisait sauter l’autorad….

Lieu-dit Le Déroc

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



As part of the Festival Mordorfest 2023

BÊTE ET MÉCHANT

(Hip Hop / Aincreville)

« Bête et Méchant is Hip Hop that oozes and Rock’n’Roll that sticks.

6 bottom-feeders who’ve come to bring back to life what used to blow up the car…

En el marco del Festival Mordorfest 2023

BÊTE ET MÉCHANT

(Hip Hop / Aincreville)

« Bête et Méchant » es Hip Hop que rezuma y Rock’n’Roll que se pega.

6 tocacojones que vienen a poner al día lo que antes hacía estallar el coche…

Im Rahmen des Festivals Mordorfest 2023

DUMM UND BÖSE

(Hip Hop / Aincreville)

« Bête et Méchant c’est du Hip Hop qui suinte et du Rock’n’Roll qui colle.

6 Unterschichtler sind gekommen, um das wieder aufleben zu lassen, was früher das Auto in die Luft gejagt hat…

