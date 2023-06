Sieste littéraire Lieu-dit Le Coudray Petit Verneuil-sur-Igneraie, 12 juillet 2023, Verneuil-sur-Igneraie.

Verneuil-sur-Igneraie,Indre

Le Service Tourisme de la communauté de Communes La Châtre Sainte Sévère propose des siestes littéraires dans différents sites..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

Lieu-dit Le Coudray Petit

Verneuil-sur-Igneraie 36400 Indre Centre-Val de Loire



The Tourism Department of the Community of Communes La Châtre Sainte Sévère proposes literary siestas in different sites.

El Departamento de Turismo de la Mancomunidad de Municipios de La Châtre Sainte Sévère ofrece siestas literarias en distintos lugares.

Die Tourismusabteilung der Communauté de Communes La Châtre Sainte Sévère bietet an verschiedenen Orten literarische Schläfchen an.

